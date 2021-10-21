Инженера ВМС США и его супругу арестовали за попытку передать чертежи подлодок за рубеж

Инженер ВМС США Джонатан Тоэби был арестован за попытку передачи чертежей подводных лодок класса «Виргиния» иностранному государству. Об этом сообщил телеканал CBS, сославшись на заседание суда.

Тоэби был арестован вместе со своей супругой. Обвинения им были предъявлены еще в апреле 2020 года. По данным властей, инженер предпринял попытку отправить письмо с предложением продать чертежи о силовых установках атомных субмарин Соединенных Штатов. Покупателем выступил подставной сотрудник ФБР. Тоэби успел продать ему сведений на сумму 100 тысяч долларов в криптовалюте.

На заседании суда супруги заявили о своей невиновности. Это является стандартной практикой, помогающей избежать максимального срока.

Издание Slate считает, что вероятным кандидатом на покупку секретной информации была Франция, так как именно она уведомила ФБР о действиях инженера. Ранее страна потеряла контракт на поставку подлодок с Австралией, которая остановила свой выбор на Соединенных Штатах.