Погребинский объяснил, почему Зеленский может не бояться наступления нового Майдана

Локальные выплески народного недовольства в разных областях Украины из-за срыва властями отопительного сезона, если и приведут к определенному расшатыванию ситуации, в полноценный Майдан все-же не выльется.

Уверенность в этом в интервью изданию «Украина.ру» высказал глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, по мнению которого, украинское население само не способно выплеснуть свое недовольство в формате Майдана.

«(Это) невозможно по той причине, что технология Майдана требует целого ряда условий, которые сейчас не готовы. Среди прочего, надо, чтобы существовал какой-то союз олигархов, направленный против (президента Украины Владимира) Зеленского. Сейчас такого союза нет. Надо, чтобы некие внешние силы — вроде американцев — решили, что их не устраивает ситуация, что надо все менять. Этого тоже нет. И не будет», — объяснил политолог.

Эти внешние силы, по словам Погребинского, рассчитывают просто заменить нынешнего украинского президента на другого, который будет больше им подходить, и провести эту замену без событий вроде Майдана.

Однако, добавил политолог, это все не означает, что на Украине вообще не будет спорадических выплесков народного недовольства.

«Допустим, где-то в Винницкой области или где-то еще перестанут топить. Люди выйдут, будут блокировать дороги. Подобные акции, если они будут происходить в разных местах и в одно примерно время, то они могут привести к определенному расшатыванию ситуации. Но это не тот случай, когда на площади собираются сто тысяч человек», — считает Погребинский.

А что касается рейтинга нынешнего украинского президента Владимира Зеленского, добавил эксперт в заключение, то он продолжает снижаться и уже приближается к уровню предыдущего главы государства Петра Порошенко, электорат которого составляет 10-12%.