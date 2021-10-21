Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Погребинский объяснил, почему Зеленский может не бояться наступления нового Майдана

Погребинский объяснил, почему Зеленский может не бояться наступления нового Майдана

Локальные выплески народного недовольства в разных областях Украины из-за срыва властями отопительного сезона, если и приведут к определенному расшатыванию ситуации, в полноценный Майдан все-же не выльется.

Уверенность в этом в интервью изданию «Украина.ру» высказал глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, по мнению которого, украинское население само не способно выплеснуть свое недовольство в формате Майдана.

«(Это) невозможно по той причине, что технология Майдана требует целого ряда условий, которые сейчас не готовы. Среди прочего, надо, чтобы существовал какой-то союз олигархов, направленный против (президента Украины Владимира) Зеленского. Сейчас такого союза нет. Надо, чтобы некие внешние силы — вроде американцев — решили, что их не устраивает ситуация, что надо все менять. Этого тоже нет. И не будет», — объяснил политолог.

Эти внешние силы, по словам Погребинского, рассчитывают просто заменить нынешнего украинского президента на другого, который будет больше им подходить, и провести эту замену без событий вроде Майдана.

Однако, добавил политолог, это все не означает, что на Украине вообще не будет спорадических выплесков народного недовольства.

«Допустим, где-то в Винницкой области или где-то еще перестанут топить. Люди выйдут, будут блокировать дороги. Подобные акции, если они будут происходить в разных местах и в одно примерно время, то они могут привести к определенному расшатыванию ситуации. Но это не тот случай, когда на площади собираются сто тысяч человек», — считает Погребинский.

А что касается рейтинга нынешнего украинского президента Владимира Зеленского, добавил эксперт в заключение, то он продолжает снижаться и уже приближается к уровню предыдущего главы государства Петра Порошенко, электорат которого составляет 10-12%.