Обещанию Зеленского выпустить украинскую вакцину от коронавируса исполнился год

Ровно год прошел с момента обещания президента Украины Владимира Зеленского разработать вакцину от новой коронавирусной инфекции. Тогда он выразил уверенность, что препарат запустят в производство к началу лета 2021 года.

Политический и общественный деятель Владимир Корнилов в своем Telegram-канале иронично назвал это событие «славной годовщиной». По его словам, украинские власти ни на дюйм не продвинулись в создании вакцины от COVID-19.

«Ровно год назад возбужденный Зеленский сообщил публике о начале разработки украинской вакцины от коронавируса. И как? Зе не хочет рассказать теперь о том, как продвигается производство?» — задался риторическим вопросом эксперт.

Владимир Зеленский 20 октября 2020 года заявил, что украинские ученые работают над созданием уникальной вакцины, которая на протяжении многих лет обеспечит защиту гражданам страны от коронавируса. Тогда глава государства выразил уверенность, что если препарата сработает, то это будет большая победа Украины.