Кличко может уйти с поста главы администрации Киева из-за нового законопроекта Рады

Профильный комитет Верховной рады Украины поддержал во втором чтении поправку в законопроект, которая подразумевает разделение должностей мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). На данный момент оба поста занимает Виталий Кличко.

В первом чтении законопроект «О столице Украины — городе-герое Киеве» приняли еще в октября 2019 года. Помимо этого, комитет дал парламенту рекомендацию рассмотреть проект в специальном порядке из-за большого количества справок. Об этом сообщило агентство «Украинские новости».

«Рекомендовать Верховной раде Украины по результатам рассмотрения во втором чтении проекта закона Украины "О городе Киеве — столице Украины" принять его во втором чтении и в целом», — сообщил председатель комитета Андрей Клочко.

В настоящем законе не уточняется, должен ли киевский мэр совмещать должность с постом председателя КГГА. При этом Конституционным судом Украины в 2003 году было определено, что президент страны обязан назначать на должность главы столичной администрации именно мэра города.