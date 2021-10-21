Минобороны России перевооружило спецназ ВДВ на новые автоматы АК-12

Разведывательные роты, батальоны и спецподразделения ВДВ России стали первыми формированиями в вооруженных силах, которые получили новейшие автоматы АК-12.

Заключительные партии поступили в войска осенью, сейчас они полностью перевооружены на новые автоматы. В настоящее время бойцы стремительно осваивают АК-12 в рамках тренировок на стрельбищах, передает газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны России.

Уже скоро разведчики и спецназовцы смогут модернизировать свои автоматы различными приспособлениями. Речь идет о ночных прицелах, тепловизорах и глушителях. Поставки указанных приборов уже согласованы и будут осуществлены в ближайшее время.

«Голубые береты» впервые познакомились с АК-12 еще в 2019 году. Они демонстрировали автоматы в ходе марша на День Победы, который проходил на Красной площади в Москве.