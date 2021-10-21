Депутат Рады Ясько поделилась подробностями отношений с Саакашвили

Нардеп от «Слуги народа» Елизавета Ясько рассказала подробности своего романа с бывшим главой Грузии Михаилом Саакашвили, которого недавно задержали. По словам парламентария, признание политика в любви было «очень эмоциональным».

Ясько в интервью изданию «Гордон» отметила, что до официального начала отношений она продолжительное время общалась с Саакашвили. Тогда народный депутат встречалась с другим мужчиной, однако ее сердце принадлежало сбежавшему экс-президенту Грузии. Она вспомнила трогательное признание в любви, во время которого поняла, что ее выбор сделан.

«Это было очень эмоционально. Это было так, что я поняла, что дороги назад нет. Мы очень быстро поняли, что судьба что-то сделала с нами...» — вспомнила Ясько.

Михаила Саакашвили 1 октября задержали в Грузии и поместили в пенитенциарное учреждение. Сам бывший лидер считает себя политическим заключенным. После задержания Саакашвили объявил голодовку.