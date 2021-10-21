Власти США отказались комментировать слухи о встрече Путина и Байдена

Белый дом не стал давать оценку информации о возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена до конца текущего года.

По словам официального представителя Госдепартамента США Джен Псаки, глава американского государства вовлечен в дипломатические процессы с теми, с кем есть различия и согласия. Она отметила, что на данный момент по теме встречу двух президентов сказать нечего.

«Я не знаю расписания Путина, точно также мне нечего проанонсировать о поездках с нашей стороны», — заявила представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказался на эту тему. По его словам, возможность организации переговоров двух лидеров вполне реальна. При этом он подчеркнул, что встреча может состояться в разных форматах.