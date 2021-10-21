Al Mayadeen: военные базы США в сирийском городе Эт-Танф подверглись обстрелу

Ракетный обстрел произошел в сирийском пограничном городе Эт-Танф 20 октября. В зоне поражения оказались военная база США и западной коалиции, передает канал Al Mayadeen.

Информация об обстреле поступила от очевидцев. По их словам, несколько взрывов были слышны в районе расположения базы на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. Есть ли пострадавшие или жертвы пока не сообщается.

Представитель военного командования Соединенных Штатов в Багдаде подтвердил факт ракетного обстрела в Эт-Танфе. По его словам, удары наносили беспилотные летательные аппараты, сообщает телестанция Al Ekhbariya.