Дробницкий объяснил, зачем РФ приглашала США присоединиться к нормандской четверке

Москва неспроста раскрыла информацию о том, что она давно предлагала Вашингтону присоединиться к нормандскому переговорному формату. Таким образом она указала на неспособность Парижа и Берлина оказать воздействие на Киев.

Об этом в разговоре с газетой «Взгляд» рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий, который прокомментировал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что для решения украинского вопроса формат нормандской четверки не имеет особого значения, и Москва ранее предлагала Вашингтону подключиться к переговорам по мирному урегулированию военного конфликта в Донбассе.

В частности, глава МИД РФ в кулуарах XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал журналистам, что против присоединения Соединенных Штатов Америки к нормандскому формату, после того, как Россия выступила с таким предложением, выступили другие члены «четверки» - Франция и Германия, которые также наравне с РФ являются гарантами исполнения Минских соглашений*.

По мнению Дмитрия Дробницкого, российский министр иностранных дел не случайно именно сейчас раскрыл информацию о международных контактах вокруг темы мирного урегулирования в Донбассе.

«Москва устами главы МИД дает понять, что, с ее точки зрения, европейские участники нормандской четверки – ФРГ и Франция – неспособны оказать воздействие на Киев, так как ни Париж, ни Берлин не обладают достаточной геополитической субъектностью, — считает политолог. — Субъектов здесь два: Россия и США. Притворяться, что есть еще движущие силы в данном вопросе, не имеет смысла».

Также, по словам Дробницкого, нет больше никакого смысла притворяться, что Украина состоялась в качестве независимого, суверенного государства.

* -