Кедми объяснил Сатановскому, в чем разница между Шойгу и главой Пентагона

Между министрами обороны России и США есть большая разница и глава Пентагона никогда не дотянет до уровня главы Минобороны РФ.

С таким заявлением в эфире радиопередачи Евгения Сатановского «От трех до пяти» выступил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.

В ходе беседы Евгений Сатановский отметил, что за последние годы не раз встречался с главами российского оборонного ведомства и Генерального штаба РФ Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым, от которых, по его словам, невозможно услышать высказывания вроде тех, что позволяет себе вовремя визитов на Украину и в Грузию глава Пентагона Ллойд Остин.

По словам Сатановского, Шойгу и Герасимов являются ответственными, высокообразованными людьми, которые отвечают за свои слова.

«Я себе представить не могу, чтобы Шойгу такое сказал в отношении кого-то из соседей США. Как назначаются министры обороны в США, если они до такой степени безответственны в своих высказываниях и вообще во всем, что они делают?», — задался вопросом президент Института Ближнего Востока.

В ответ военный эксперт из Израиля Яков Кедми заявил, что армия является отражением уровня населения и страны.

Если страну населяют безграмотные, неинтеллигентные, вульгарные, грубые и ограниченные люди, то нельзя ждать, что в армии откуда-то появятся другие военнослужащие. Ведь все, кто служит в армии, вышли из того же народа, они учились в тех же школах и университетах, и являются плотью от плоти этого же самого народа.

Россия, напомнил Кедми, унаследовала от Советского союза систему образования, которая была в свое время лучшей в мире. И это отражается на составе российских Вооруженных сил. Разрыв между армиями России и США по качеству личного состава увеличивается с каждым годом. И в связи с этим эксперт назвал главную проблему американской армии – ей все труднее управлять современными вооруженными системами, так как повышение уровня их сложности приводит к ошибкам, число которых неуклонно растет.

«Знаешь, какая сегодня проблема в американской армии? Она стоит уже больше десяти лет. Когда армия пытается определить качество необходимого ей оружия, она в последние 10–15 лет говорит проектировщикам: попроще, пожалуйста, не так сложно. Уровень нынешних военнослужащих уже не позволяет использовать правильно слишком сложные системы. Они же продукт американского образования», — рассказал Кедми Сатановскому.

При этом эксперт напомнил, что, мягко говоря, службу в армии как правило выбирает не самая умная, интеллигентная, образованная, и далеко не самая белая часть американского населения. И поэтому в США эта проблема ощущается очень остро, так как встает вопрос, где взять необходимое количество высококвалифицированных военных специалистов, способных управлять современным стратегическим – и потому очень сложным – оружием?

Напомним, ранее Ллойд Остин призвал Украину и Грузию реализовать требования, необходимые для сближения этих стран с НАТО. При этом эксперты уже высказали предположение, что, несмотря на заявления главы Пентагона, речи о скором принятии Украины и Грузии в НАТО по-прежнему не идет. Вместо этого Вашингтон стремится сформировать у российских границ военный альянс, который будет угрожать Москве без рисков для США.