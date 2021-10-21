Михеев: для России не смысла играть в игры, которые ей навязывает НАТО

Россия на протяжении почти трех десятилетий играла в игру, которая заключалась в том, чтобы выражать готовность к сотрудничеству с НАТО, несмотря на весь тот вред, который Альянс старался ей причинить.

Об этом в эфире радиопередачи «Железная логика» на канале «Вести ФМ» заявил политолог Сергей Михеев, по словам которого МИД России правильно сделал, приостановив работу российского постпредства при НАТО и закрыв миссию Альянса в Москве.

«Хотя бы какие-то символические шаги надо предпринимать, тем более что это действительно ответ на высылку восьмерых наших сотрудников, — подчеркнул Михеев. — Дело в том, что, надо понимать, я про Евросоюз это часто говорил, когда мы настаиваем на поддержании и развитии отношений с этими структурами, мы этим самым как бы легитимируем эти самые организации и подчеркиваем их особую роль».

В реальности же, подчеркнул Михеев, НАТО – это Соединенные Штаты Америки, так как без США НАТО нет и не будет.

В составе Североатлантического Альянса, по мнению Михеева, внимание можно обратить только на такие ядерные державы, как Франция и Великобритания. Но Франция, как всем известно, занимает странную позицию, и ее президент Эммануэль Макрон, а также люди из его правительства, время от времени позволяют себе недружественные заявления по отношению к НАТО, напомнил политолог.

«А Великобритания вообще претендует на какую-то особую позицию. Тем более что ее военная мощь без американской поддержки мало что значит, скажем честно, — добавил Михееев. — Поэтому разговор с США — это и есть разговор с НАТО, потому что все остальное — это такое имя прилагательное».

А Россия и Соединенные Штаты ведут друг с другом прямой разговор, хотя пока и без особых результатов.

В любом случае для России нет смысла продолжать играть в игры, которые ей предлагают всякие «столтенберги» и все остальные, уверен Сергей Михеев. В первую очередь, по его словам, этого не стоит делать, потому что, поддерживая отношения с НАТО, Россия тем самым легитимизирует всех членов этой организации, признавая, что считает Литву, Латвию и Эстонию великими странами, а Польшу с Чехией – большими игроками на мировой политической арене.

«Что на самом деле истине не соответствует. Без американцев они просто пустое место, в военном отношении уж совершенно точно», — подчеркнул политолог в заключение.

Напомним, в начале текущей недели министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября или в ближайшие к этой дате дни Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО. А также закрывает миссию НАТО и информационное бюро Альянса в Москве.