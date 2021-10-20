Правительство России поддержало запрет суррогатного материнства для иностранных граждан

Депутаты Государственной думы предложили инициативу, согласно которой необходимо запретить иностранцам пользоваться услугами российских суррогатных матерей. Соответствующее предложение поддержало Правительство России.

Однако законопроект доработают с учетом замечаний до его рассмотрения Госдумой в первом чтении. Помимо этого, правительство также предложило наделить органы опеки правом наблюдения за гражданами, которые хотят воспользоваться услугами суррогатного материнства. Содержание ответа Правительства России размещено в думской электронной базе данных.

«Следует рассмотреть вопрос о внесении изменений ..., предусматривающих наделение органов опеки и попечительства полномочиями по ведению учета договоров о суррогатном материнстве и контролю за их исполнением, а также полномочиями по наблюдению за потенциальными родителями, в том числе после рождения детей», — говорится в ответе.

Соответствующую инициативу ранее выдвинула группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым. Проект был внесен на рассмотрение палаты в июне. Им предлагается закрепить в законе об основах охраны здоровья граждан исключительное право россиян на пользование услугами суррогатного материнства.