РФПИ: ВОЗ продолжает рассмотрение заявки на одобрение «Спутника V»

Группа инспекторов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) должна вскоре приехать с визитом в Россию, чтобы собрать все необходимые данные по вакцине «Спутник V» для рассмотрения одобрения заявки, информировал РФПИ в официальном Twitter-аккаунте.

ВОЗ подтвердила, что процедура одобрения препарата продолжается и вскоре вступит в завершительную фазу. Ранее помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао говорила, что сроки зависят от связанных с лекарством юридических процессов.

Симао также подчеркнула, что процесс возобновится после подписания необходимых документов, что ожидается в скором времени. Такое заявление было сделано 13 октября, сейчас в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что рассмотрение возобновилось. Авторы сообщения подчеркнули, что российская вакцина является одной из самых безопасных и эффективных в мире.