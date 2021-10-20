Сторонницу Алексея Навального Любовь Соболь объявили в уголовный розыск

Министерство внутренних дел России объявило в уголовный розыск сподвижницу осужденного блогера Алексея Навального, экс-юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любовь Соболь. Такая информация размещена в базе данных ведомства.

Несмотря на многомиллионную задолженность и судимость, Соболь могла выехать за пределы РФ. Предположительно, сподвижница «берлинского пациента» может находиться в Турции.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указали в МВД России.

Недавно еще один бывший куратор штаба Навального1 (является структурным подразделением ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России) в Челябинске Алексей Беляев сбежал за пределы Российской Федерации. Известно, что сторонник осужденного блогера попросил власти Нидерландов предоставить ему политическое убежище.

1 Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны

2 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России