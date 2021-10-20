Глава Бурятии Цыденов отказался от введения в регионе дополнительных выходных с 23 октября

Введение дополнительных нерабочих дней для жителей Бурятии с 23 октября не планируется. Помимо этого, власти также отказались от их продления до 7 ноября, сообщил глава региона Алексей Цыденов.

Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных выходных с сохранением заработной платы для всех работающих граждан с 30 октября по 7 ноября включительно. Помимо этого, он также дал поручение правительству поддержать бизнес страны в период ввода новых ограничений из-за распространения COVID-19.

«В Бурятии не планируется введение дополнительных нерабочих дней с 23 октября, так и их возможное продление после 7 ноября», — сообщил Цыденов.

Соответствующую инициативу ранее предложила вице-премьер России Татьяна Голикова для регионов с наиболее тяжелой эпидемиологической обстановкой. В список вошли Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Пермский край, Оренбургская, Ивановская и Тюменская области. При этом власти субъектов могут сами определять необходимость ввода дополнительных выходных.