Воробьев: локдаун в Подмосковье коснется только непривитых граждан

Ограничительные меры в Московской области коснутся в первую очередь тех, кто не прошел вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Воробьев подчеркнул, что граждане, у которых есть QR-код, не почувствуют ограничительных мер. Локдаун в области будет объявлен с 30 октября по 7 ноября.

«У нас 10 тысяч коек [для пациентов с ковидом] заняты, очень высокий уровень пациентов на кислороде», — рассказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия-1».

Чиновник заявил, что для людей, достигших 60 лет вакцинация имеет жизненно важное значение, так как вероятность заболевания слишком высока. По словам Воробьева, ограничительные меры вводятся для того, чтобы сберечь жизни пенсионеров, которые игнорируют прививку от коронавируса. Губернатор надеется, что в дни локдауна жители региона проявят сознательность и уйдут на самоизоляцию.