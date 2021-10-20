ФАН: НКО-иноагенты продолжают скрытую работу по пропаганде наркотиков в России

В России продолжают свою работу организации-иноагенты, которые в завуалированной форме пропагандируют употребление наркотиков. Деятельность, направленная на изменение наркополитики в РФ, сейчас практически не ведется через СМИ. Однако десятки миллионов все равно осваиваются.

Тему активности деструктивных иноагентов редакция ФАН поднимала в прошлом году. Это привлекло внимание федерального телеканала. Фонды прекратили через СМИ рассказывать про свои акции и проекты, ограничили доступ к некоторым материалам. Однако нельзя сказать о том, что деятельность иногаентов, которые якобы борются за интересы наркоманов, существенно снизилась. Скрытые проекты, двусмысленные акции продолжаются. Например, отчеты Минюста РФ говорят о том, что данные организации израсходовали за год 100 миллионов рублей, сообщил ФАН.

Своеобразным рекордсменом по тратам является фонд «Гуманитарное действие» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). Эта структура потратила почти 70 миллионов рублей. Организация, в частности, лоббирует идею о том, что наркозависимые не должны подвергаться дискриминации, включая и навешивание ярлыков в обществе. Иными словами, иноагент призывает более лояльно, сдержанно относиться к лицам, употребляющим наркотики. Данную концепцию фонд продвигает и через сбыт сувениров.

Фонд им. А. Рылькова (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) потратил почти 13 миллионов рублей, полученных от заграничных спонсоров. Сотрудники этой структуры выступали за смягчение наркополитики, призывали легализовать психоактивные вещества. Фонд поддерживал и проведение опиоидной терапии.

Примечательна деятельность самарского юрлица «Проект Апрель» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), которое израсходовало 5,5 миллиона рублей. Руководитель структуры Татьяна Кочеткова ранее выступала за бесплатную раздачу наркоманам метадона и бупренорфина. Бурю возмущения вызвало ее сравнение метадона с инсулином.

Между тем статистика показывает, что смягчение политики касательно потребления наркотиков не пошла во благо Канаде, США и Нидерландам. Зато такая толерантность привела к снижению цены на дурманящие вещества, что только увеличило объем потребления «отравы». Российские власти пошли противоположным путем и ужесточили ответственность за наркопреступления, что привело к снижению их количества.

Как видно из отчетов Минюста, иноагенты в России продолжают вести пропаганду наркотиков, только делают это уже не прямым способом. Некоторые проекты вполне могут реализовываться подпольно, завуалированно, учитывая постоянный приток денег из-за границы.