Sohu: Россия нанесет сокрушительный удар США без единого выстрела

Россия может одержать победу над США, не потеряв ни единого солдата и не сделав ни одного выстрела. К поражению Вашингтон приведет непростая внутренняя обстановка в стране — угроза дефолта и участившиеся забастовки рабочих. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики обратили внимание, что отношения между РФ и США вот уже несколько лет остаются на довольно низком уровне. Это подтверждает и недавний инцидент, произошедший 15 октября — в этот день американский эсминец Chafee попытался пересечь российскую границу в заливе Петра Великого.

Ему навстречу выдвинулся большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц». Сделав несколько предупреждений, российское судно взяло курс на «вытеснение нарушителя» от территориальных вод государства.

Однако Chafee изменил свой курс только тогда, когда между кораблями оставалось около 60 метров.

«Количество провокаций США в Тихоокеанском регионе резко увеличилось. Согласно последним новостям, американский эсминец Chafee ВМС США попытался войти в российские воды и лишь в последний момент был остановлен кораблем ВМФ РФ», — приводит содержание статьи издание «ПолитРоссия».

По мнению авторов статьи, американцы будут и дальше продолжать оказывать военное давление на своих главных конкурентов. Тем не менее такой политический курс крайне опасен, ведь любой неверный шаг может спровоцировать вооруженный конфликт, убеждены китайцы.

На этом фоне некоторые мировые СМИ пытаются предугадать, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. Проанализировав различные прогнозы, обозреватели Sohu пришли к выводу, что мало кто говорит о возможности России победить без единого выстрела.

Хотя вероятность такого сценария крайне высока. За последнее время в США участились случаи забастовок рабочих. Недовольство зреет и в банкирских кругах — там заявляют о возможном дефолте из-за постоянного роста госдолга Вашингтона, а также сравнивают американскую экономику с мыльным пузырем.

«В большем количестве штатов США забастовки, рабочие выражают свое недовольство из-за условий труда и потери социальных льгот», — рассказывают аналитики.

По их словам, и без того непростую обстановку в Новом Свете осложнили пандемия коронавируса и связанные с ней экономические проблемы, штурм Капитолия в январе этого года, а также «позорный» вывод войск США из Афганистана.

По мере усиления напряженности внутренней ситуации американцы больше не смогут уделять так же много внимания противостоянию с Россией, как и прежде. Напротив, волей-неволей властям придется сосредоточиться на собственных проблемах.

В таких условиях, продолжили китайские эксперты, Вашингтон, с одной стороны, может призвать Россию к перемирию на благоприятных для нее условиях, с другой — уступить ей в наиболее важных спорах. В издании убеждены, что оба этих исхода устроят российскую сторону.

Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что ВМФ РФ в очередной раз преподал США урок, не дав американскому эсминцу пересечь государственную границу.