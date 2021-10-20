Корейба раскрыл Стриженовой истинную роль Украины для Польши

Восточный фланг Североатлантического военного блока не просто готов подставить Украину под удар России, но и намеренно провоцирует это неблагоприятный для Киева сценарий.

Такое мнение в эфире политического ток-шоу «Время покажет» на Первом канале высказал польский политолог Якуб Корейба, который прокомментировал провокационный пролет американских стратегических бомбардировщиков В-1В у российских границ в Черном море, на фоне визита главы Пентагона Ллойда Остина в Киев и его заявлений о российско-украинской войне.

Как отметил Корейба, входящие в НАТО государства хотят изменить стратегический баланс сил.

Ведущая телепередачи Екатерина Стриженова обратилась к польскому гостю с вопросом, учитывая исторический опыт Польши, не боится ли он того, что западные провокации приведут к очередной войне.

В ответ Корейба заявил, что Польша веками боялась своего большого восточного соседа. Но сейчас, согласно расчетам польских экспертов, первый удар России будет нанесен по плацдарму НАТО на Украине, и это отсрочит угрозу для других восточноевропейских государств, в том числе и для Польши.

На прямой вопрос Екатерины Стриженовой: «вам не страшно?», Корейба с вызовом ответил, что им (полякам) было страшно на протяжении всего XX и XIX веков.

На эти слова гостя эфира Стриженова отметила, что раз у Польши есть такой опыт, она должна понимать, чем могут грозить провокации.

«Мы понимаем, что сейчас единственный, возможно, последний шанс уменьшить влияние России до той степени, в которой она перестанет нам», — заявил в ответ Якуб Корейба.

Развивая тему, Стриженова спросила политолога, не думает ли он, что последствия провокаций США и НАТО могут оказаться противоположными ожиданиям Польши. Но Корейба, продолжал гнуть свою линию, отметив, что отдельные страны НАТО рассчитывают, подставляя Украину, оттянуть момент появления российских сил на своих границах.

Таким образом, пока коллективный Запад контролирует Украину, угроза для Польши и ее соседей со стороны России остается меньшей, чем была со стороны СССР, когда русских и украинцев связывали дружеские отношения, уверен польский эксперт.

«Катя, мы давно знакомы и можем говорить прямо. Если то, о чем вы подумали, произойдет, то это случится не с нами, а с Украиной. Поэтому мы рискуем гораздо меньше, чем будем рисковать, когда вы Украину себе заберете. Сейчас это происходит у них, а когда Украина опять станет вашей, это будет у нас. Мы этот момент отодвигаем», – прямо объяснил Якуб Корейба.

В заключение польский эксперт признал, что Россия обладает неформальным правом вето на вступление Украины в военный блок НАТО. Альянсу, при рассмотрении возможности расширения своих границ за счет постсоветских республик, придется учитывать позицию Москвы по этому вопросу, и жесткая реакция России может лишить Киев шансов на вступление в НАТО.