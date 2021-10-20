Президентом Барбадоса стала последний генерал-губернатор республики Сара Мейсон. Страна обрела независимость от британской короны и будет представлена на мировой арене в качестве республики.

Граждане Барбадоса избрали своего первого президента. До этой процедуры обязанности главы государства исполняла королева Великобритании Елизавета II. Мейсон представляла ее интересы на правах генерал-губернатора.

Формально Барбадос является частью британского Содружества. Однако по факту страна вышла из-под власти метрополии в 1966 году. Теперь ожидается окончательный отказ от конституционной монархии и переход к парламентской республике.

Ранее стало известно, что барбадосские политики единогласно одобрили кандидатуру Мейсон. Об этом сообщила премьер-министр республики Миа Моттли.