Система QR-кодов вводится в Крыму для посещения общественных мест

Власти Республики Крым вводят систему QR-кодов с 25 ноября текущего года, гласит указ главы субъекта РФ Сергея Аксенова.

Новые меры по борьбе с COVID-19 в Крыму введены для сдерживания распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Они предусматривают введение QR-кодов для посещения мест массового скопления людей.

QR-коды обеспечат доступ в кафе, рестораны, столовые, бары, фудкорты, клубы, дискотеки, парикмахерские, косметические салоны, фитнес-центры, театры, библиотеки, музеи и цирки. Работа заведений общественного питания будет ограничена с 23:00 до 08:00. Получить QR-код можно после вакцинации. Для лиц в возрасте 65 лет и старше предусмотрена мера самоизоляции.