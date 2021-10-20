Дестабилизация мировой экономики оказалась выгодной для некоторых отраслей

Медиагруппа «Патриот» организовала брифинг, темой которого стали пандемия, меры ограничения, их последствия для бизнеса и населения. Участником обсуждения стал кандидат экономических наук Артем Голубев.

От сложившейся в результате коронакризиса ситуации значительно выиграл сектор добывающей промышленности. Особенно выгодным для нее оказался период ограничений, который вызвал дестабилизацию мировой экономики. Именно в сфере добычи энергоресурсов была обеспечена благоприятная конъюнктура, что позволило пережить «накачку денежными средствами», благодаря чему стоимость ее активов заметно выросла, цитирует Голубева ФАН.

Однако существенных доходов государству это не принесло. По словам эксперта, даже при том, что добывающие производства платили повышенные налоги, средства уходили в бюджет на поддержку пострадавшего малого бизнеса.

Российская экономика может потерять не менее 60 миллиардов рублей при введении новых ограничительных мер из-за коронавируса, заявил ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов.