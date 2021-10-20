Рост цен на газ поможет рублю противостоять запуску «долларового пылесоса»

Повышение Соединенными Штатами потолка своего государственного долга является единственным способом сохранить в мире доверие к глобальному эмиссионному центру, выпускающему основную резервную валюту.

Такое мнение высказала Екатерина Безсмертная – декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при российском правительстве, слова которой приводит информационный портал «ПолитНавигатор».

По словам эксперта, президент США Джо Байден, дав разрешение повысить потолок американского государственного долга до 480 миллиардов долларов, дал таким образом Министерству финансов США продолжить – пока до 3 декабря 2021 года – финансировать работу федерального правительства.

«Минфин США идет на увеличение госдолга, поскольку иных шансов сохранить доверие к глобальному эмиссионному центру, выпускающему валюту, являющуюся доминирующей во всем мире, просто нет, — объяснила Безсмертная. — Финансовый кризис в США, который неизменно наступит при приостановке заимствований, нанесет мощный удар по репутации главной финансовой державы, которая потянет за собой вниз не только развивающиеся страны».

В то же время замдиректора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Марков добавил, что США, запустив серию крупных размещений гособлигаций, переключили «бюджет в режим пылесоса».

После того, как был поднят потолок государственного долга США, Министерству финансов нужно занять у рынка около 450 миллиардов долларов.

Подобный объем размещений государственных облигаций обещает укрепить американскую национальную валюту, что в свою очередь может привести к повышению долларовых ставок к концу года к ослаблению валют стран с развивающимися экономиками.

Однако, по мнению директора казначейства РГС Банка Владимира Волкова, у российской валюты есть шансы выстоять в этой ситуации, так как на ее укрепление играет повышение цен на газ и нефть.

С Волковым согласен и вице-президент АО КБ «Юнистрим» Григориюс Волис.

«Возросшая цена на нефть и газ укрепляет уверенность в перспективах для российской экономики, по крайней мере, на среднесрочную перспективу. Поэтому резких колебаний курса рубля из-за запуска «долларового пылесоса» ожидать не следует», — отметил Волис.

Еще одним положительным фактором для рубля является, по словам экспертов, дедолларизация российской экономики, которая идет полным ходом, и тот факт, что Россия больше не входит в число крупнейших держателей государственного долга США. По прогнозам аналитиков, ослабления рубля в нынешней ситуации не произойдет, и российская валюта зафиксируется на уровне 70-71 руб. за доллар.