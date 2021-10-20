Политолог Рар восхитился «львиной» борьбой Меркель за «Северный поток — 2»

Германия вряд ли откажется от газопровода «Северный поток — 2» после усилий канцлера республики Ангелы Меркель. Сценарий развития событий вокруг энергопроекта описал немецкий политолог Александр Рар.

Сопредседатель германской партии «Зеленые» Анналена Бербок выразила мнение, что Россия якобы имеет отношение к ситуации на газовом рынке Европы. Она предложила дать разрешение на запуск «Северного потока — 2» только тогда, когда будут выполнены все предписания ЕС.

«Будущий канцлер (ФРГ Олаф. — Прим. ред.) Шольц пока молчит, но вряд ли он будет плясать под дудку «зеленых». Хотя игнорировать он их тоже не сможет, «зеленые» стали важным фактором во власти Германии», — написал Рар в Telegram-канале, отметив, что Бербок может возглавить МИД европейской страны.

Однако новое немецкое правительство уже не остановит реализацию проекта газовой магистрали, считает политолог. Он восхитился «львиной» борьбой уходящего канцлера за «Северный поток — 2». По словам Рара, Меркель продолжает отстаивать трубопровод и сейчас, отвергая заявления об «ответственности» Москвы на фоне нехватки газа на территории Евросоюза.

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов ранее назвал энергетический кризис Европы объективным фактом. Он обратил внимание, что Россия не связана с ситуацией на западном рынке энергоресурсов.