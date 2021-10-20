Шутка Норкина о медлительности Вассермана повеселила гостей программы «Место встречи»

Смелые заявления телеведущего Андрея Норкина о работе некоторых депутатов Госдумы нового созыва вызвали смех среди гостей программы «Место встречи».

Эксперты на канале «НТВ» обсуждали новые личности среди политиков нижней палаты парламента. Гости шоу указали на положительные качества парламентариев, а также на их недостатки.

Норкин особо выделил аналитика и публициста Анатолия Вассермана, который недавно стал депутатом Госдумы. По словам телеведущего, политик в своей речи продумывает каждое слово, что может привести к серьезному затягиванию заседания. Кроме того, Норкин напомнил о высказывании Вассермана, который пожаловался на то, что парламент начинает работу с 10 утра.

«Он говорит очень медленно, очень вдумчиво про то, что надо сократить количество лет, чтобы в школе обучаться. Он эту фразу произносил минуты две. <…> Если Анатолий Вассерман будет выступать так, как он выступал сейчас, то заседания надо начинать в восемь утра, потому что иначе они никогда не закончат», — пошутил Норкин, чем удивил гостей.

Также телеведущий высказался об актере Дмитрии Певцове, который также стал депутатом Госдумы. По словам журналиста, новый парламентарий сможет положительно повлиять на развитие культуры в России.

«Вы говорите, что есть запрос на Певцова. Значит, есть запрос на то, чтобы культуру вытащили. И Дмитрий Анатольевич Певцов будет это делать», — уверен Норкин.

Стоит отметить, что Андрей Норкин регулярно радует гостей шутками про политиков и публичных личностей. Ранее он рассказал анекдот, который был посвящен мэру Киева Виталию Кличко.