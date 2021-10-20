Алтайский край вводит систему QR-кодов

QR-коды для посещения общественных мест вводят власти Алтайского края. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Предъявить QR-коды нужно будет при посещении людных мест, в том числе в торговых центрах. Электронный документ должен свидетельствовать о наличии прививки против COVID-19 или перенесенной не более шести месяцев назад инфекции.

Вакцинация остается самым надежным способом борьбы с пандемией. В России зарегистрировано пять препаратов против COVID-19, в том числе «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак». Россияне могут привиться бесплатно. Записаться на процедуру можно через регистратуру поликлиники или на портале «Госуслуги».