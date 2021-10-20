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Сенатор Цеков раскритиковал власти Украины за создание «антироссийского словаря»

Сенатор Цеков раскритиковал власти Украины за создание «антироссийского словаря»

Разработанный Киевом словарь унижает украинских граждан, заявил крымский сенатор Сергей Цеков. Так он прокомментировал инициативу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, который порекомендовал властям и дипломатам отказаться от привычных формулировок.

В том числе СНБО призвал не употреблять словосочетание Русский мир без кавычек. Термин Малороссия посоветовали заменять на Украину, а при использовании Новороссии — уточнять названия конкретных областей.

«Это унижение, прежде всего, граждан Украины, которых их власти как детей учат, как говорить правильно», — заявил Цеков.

По его словам, это показатель беспорядка в администрации президента Украины Владимира Зеленского. Киевские власти решили указывать гражданам, что думать и говорить, отметил сенатор.

Недавно Цеков обвинил Зеленского в нежелании проводить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам сенатора, Киев предъявляет неприемлемые условия для возможных переговоров двух лидеров.