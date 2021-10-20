Сенатор Цеков раскритиковал власти Украины за создание «антироссийского словаря»

Разработанный Киевом словарь унижает украинских граждан, заявил крымский сенатор Сергей Цеков. Так он прокомментировал инициативу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, который порекомендовал властям и дипломатам отказаться от привычных формулировок.

В том числе СНБО призвал не употреблять словосочетание Русский мир без кавычек. Термин Малороссия посоветовали заменять на Украину, а при использовании Новороссии — уточнять названия конкретных областей.

«Это унижение, прежде всего, граждан Украины, которых их власти как детей учат, как говорить правильно», — заявил Цеков.

По его словам, это показатель беспорядка в администрации президента Украины Владимира Зеленского. Киевские власти решили указывать гражданам, что думать и говорить, отметил сенатор.

Недавно Цеков обвинил Зеленского в нежелании проводить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам сенатора, Киев предъявляет неприемлемые условия для возможных переговоров двух лидеров.