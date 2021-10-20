«Вышел из прицепа». Саакашвили пробрался в Грузию в трейлере с молочной продукцией

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас содержится в тюрьме города Рустави, прибыл на родину из Украины, спрятавшись в трейлере с молочной продукцией. Об этом сообщил прокурор Кока Кацитадзе.

По его словам, 28 сентября примерно в 23:00 (22:00 мск) Саакашвили добрался до территории Грузии на пароме «Вильнюс», внутри которого находился трейлер, принадлежащий компании IKA TRANS.

«После того как машина отъехала на несколько десятков метров от порта, [водитель] Э. Ц. остановил ее, подошел к двери прицепа, откуда в 01:49 (00:49 мск) [29 сентября] вышел Михаил Саакашвили», — рассказал Кацитадзе.

После этого бывший глава государства направился в село Тквири Абашского района, а вечером того же дня поехал в Батуми. После возвращения из города Саакашвили отправился в Тбилиси, где его уже 1 октября задержали правоохранители.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. После этого против него возбудили четыре уголовных дела. По одному из них он приговорен к трем годам лишения свободы, по второму — к шести. Речь идет об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили соответственно.

Кроме того, экс-президент подозревается в разгоне митинга оппозиционеров, разгроме телекомпании «Имеди» и растрате бюджетных средств. Приговоры по этим делам пока не вынесены.

Сейчас Саакашвили находится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку. Он считает себя политическим заключенным.

Ранее бывший грузинский лидер рассказал о том, что уже не раз пытался вернуться на родину. Причем первая попытка чуть ли не завершилась для него трагически.

«Я долго готовился. Это была не первая моя попытка приезда. Все вышло не совсем так, как я планировал, что-то было сделано так, что моя первая попытка чуть не завершилась трагически. В целом это был не рейс бизнес-классом», — посетовал Саакашвили в письменном интервью «Мтавари архи».

Саакашвили подчеркнул, что причиной его возвращения в Грузию стала, прежде всего, «непреодолимая, безграничная тоска».