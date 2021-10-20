Сборная Украины по плаванию не приедет на чемпионат Европы в Россию

Украинская национальная команда по плаванию отказалась от участия в чемпионате Европы, который пройдет в России.

Пловцы из Украины не выступят на континентальном первенстве в столице Татарстана. Турнир в казанском Дворце водных видов спорта пройдет со 2 по 7 ноября. Об отказе от участия в чемпионате Европы Suspilne рассказал президент федерации плавания Украины Андрей Власков.

«На турнир в Россию должны были отправиться призер Олимпийских игр Михаил Романчук, а также полуфиналист Владислав Бухов. Оба спортсмена в итоге снялись по личным причинам», — подчеркнул он.

Сборная России по плаванию уже опубликовала состав на континентальное первенство в Казани. В турнире примет участие шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова.