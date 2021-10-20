Депутат от «Слуги народа» Неклюдов заявил об угрозе нацбезопасности Украины со стороны Roshen

Принадлежащая экс-президенту Украины Петру Порошенко кондитерская корпорация Roshen опасна для граждан. Такое заявление сделал депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Владлен Неклюдов.

Политик уверен, что национальная безопасность Украины находится под угрозой, так как Roshen продолжает работать с Россией.

«Действия пятого президента должны быть предметом рассмотрения в СНБО, поскольку деятельность корпорации Roshen угрожает нацбезопасности», — уверен Неклюдов.

Он уверен, что фабрика Порошенко стала добавлять в шоколад «бешеное количество трансжиров», и это якобы убивает людей.

Roshen — одна из самых крупных фабрик по производству кондитерских изделий в мире. Ее работа сейчас законсервирована по политико-экономическим причинам.