Испанский отпуск Бориса Джонсона огорчил «дворецкого Бэтмена»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утратил доверие своего некогда преданного сторонника. Речь об известном актере Майкле Кейне, который запомнился массовому зрителю по роли дворецкого Бэтмена из фильма «Темный рыцарь».

В интервью The Independent актер признался, что испанские каникулы политика в разгар кризиса шокировали его.

«Поехать в отпуск прямо сейчас, это невероятно. Пустые полки. Люди стоят в очереди за бензином. И вы думаете: "Подожди минутку. Он уехал в Марбелью?"» — возмутился Кейн.

До этих пор, размышляет актер, он считал Джонсона великолепным премьером и поэтому всегда поддерживал его. Но решение отправиться на курорт в такое тяжелое для Великобритании время стало «большой ошибкой». Теперь положение британского министра может исправить только быстрое и успешное преодоление сложившегося кризиса.

«В противном случае у нас могло бы быть социалистическое правительство», — полагает «дворецкий»

Ранее отдыхающего на роскошной вилле Бориса Джонсона «поймали» журналисты. Папарацци удалось сделать снимок министра во время творческого порыва: Джонсон решил попробовать свои силы в написании картин. В Сети тут же появились шутки, что таким образом он пытается подражать своему давнему предшественнику Уинстону Черчиллю.