Угроза взрыва стала причиной закрытия военной базы в пригороде Вашингтона

Военную базу Бетесда в пригороде Вашингтона временно закрыли из-за поступившего военным сообщения об угрозе взрыва. Об этом рассказали сами представители ведомства.

Согласно данным базы, сотрудники Бетесды получили телефонный звонок. Неизвестный источник сообщил об угрозе взрыва возле здания №10.

В настоящее время на месте работают сотрудники службы безопасности. Все входы и выходы базы закрыты, а военнослужащим рекомендовано не покидать помещения. Публику также просят избегать посещения данной территории. Ведется разбирательство.