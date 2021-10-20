Жаров: ключевые игроки в НАТО пришли в неистовство из-за разрыва с РФ

Российские эксперты и политологи, комментируя решение МИД РФ о закрытии постпредства при НАТО и прекращении работы миссии Североатлантического Альянса, сходятся во мнении, что это был правильный шаг.

Как сообщает информационный портал «Политнавигатор», в октябре текущего года НАТО лишило аккредитации и выслало из своей штаб-квартиры в Брюсселе семерых сотрудников российского постпредства, заявив, что они якобы вели «враждебную деятельность».

В ответ на это Россия закрыла работавшие в Москве миссию НАТО и информационное бюро, а также объявила о приостановке работы своего постоянного представительства при НАТО. При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия больше не станет делать вид, что возможны какие-то перемены в ее отношениях с Североатлантическим военным блоком.

По мнению журналиста RT Максима Кононенко, руководство НАТО и до высылки российских дипломатов регулярно обвиняло Россию в разных «дикостях», в том числе в том, что она якобы портить Западу GPS, засылает в Швецию подводные лодки и нагнетает обстановку

«Хотя это натовские самолеты летают вдоль наших границ, а не наши – вдоль натовских. И это натовские корабли прутся в Черное море, где им вообще нечего делать. И это не мы вышли из договора по открытому небу. И не мы придумали размещать ПРО. И не мы размещаем ядерные ракеты в Европе, — напомнил Кононенко. — Вот пусть они теперь с ним там и остаются. А мы тут уж как-нибудь сами. С нашими межконтинентальными баллистическими ракетами».

Также эксперты считают, что обмен выпадами между НАТО и РФ пока не грозит вылиться в полноценное военное противостояние, но может оказаться подготовкой к нему.

В частности, военный эксперт Алексей Леонков опасается, что угроза военных провокаций существует, хотя США и НАТО не готовы пойти на глобальный конфликт с Россией, и сами это признают. Им для подготовки к конфликту с РФ необходимо время.

«При этом они считают, что открытая политика России в отношении стран Европы подрывает единство стран НАТО. Поэтому сейчас они являются инициаторами прекращения всякого диалога с Россией, чтобы исключить для нее возможность влиять на какие-то решения в этих странах и добиться, таким образом, сплоченности внутри блока для решения глобальных вопросов. В том числе – сдерживания России через силовые методы», — объяснил Леонков в эфире интернет-канала «Sputnik на русском».

В то же время, по мнению шеф-редактора аналитического портала RuBaltic.Ru Александра Носовича, наладившийся российско-американский диалог никак не пострадает из-за того, что Россия разорвала отношения с НАТО.

Отношения между РФ и военно-политическим блоком НАТО, по словам Носовича, это все равно отношения с США, так как других субъектов в НАТО нет. И эти отношения резво развиваются в русле критического взаимодействия. А отношения России с организацией НАТО представляют собой отношения бесполезной, прожорливой и отвратительной международной бюрократией. И озвученный Сереем Лавровым отказ от этих отношений представляет собой лишь оптимизацию расходов на дипломатический штат, считает Носович.

С ним согласен и политолог Максим Жаров, который, однако, полагает, что Россия может использовать бюрократическую формальность в своих интересах.

«Отказ Кремля иметь дело с евро- и НАТО-бюрократией объективно работает на усиление зависимости этих структур от США. Однако по факту потеря субъектности ЕС и НАТО в отношениях с Россией приводит ключевых игроков в этих структурах в неистовство. Эти эмоции европейцев Кремль может грамотно использовать в свою пользу, если при каждом своем «разрывном» шаге будет напоминать им об их зависимости от США», — пишет Жаров.

По его словам, подобный подход уже показал свою эффективность в отношениях с Украиной. Например, украинский президент Владимир Зеленский, после статьи Дмитрия Медведева о бесполезности контактов Москвы с Киевом «выпрыгивает из штанов», пытаясь обратить на себя внимание президента РФ Владимира Путина, напомнил в заключение Жаров.