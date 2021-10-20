Экономист рассказал, готов ли российский бизнес к новому локдауну

Президент России Владимир Путин объявил о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября включительно. Отдельные регионы, в которых ситуация с коронавирусом близка к критической, могут отпустить жителей на «каникулы» с сохранением заработной платы еще раньше – 23 октября.

Российский бизнес едва ли сильно пострадает от новых коронавирусных выходных, считает кандидат экономических наук Артем Голубев. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» эксперт обратил внимание, что до начала ноября у предпринимателей еще есть время «подготовиться».

«Такого большого шока, как это было полтора года назад, бизнес уже явно не испытает, потому что есть определенный опыт. <…> Безусловно, это скажется на бизнесе, а компенсировать потери должен тот, кто ввел этот локдаун. Необходимо помнить, что у государства своих денег нет, это деньги налогоплательщиков, а мы, как налогоплательщики, готовы возместить бизнесу потери. Если оставить бизнес один на один со сложностями, мы получим закрытие многих фирм и компаний», — объяснил экономист.

Голубев добавил, что в особенной зоне риска находится малый бизнес, который больше остальных страдает от подобных ограничений. При этом по всему миру мелкие предприниматели обеспечивают основную занятость населения. На фоне этого компенсировать нерабочую неделю следует прежде всего малому бизнесу, резюмировал специалист.

Подробнее о введенных коронавирусных «каникулах» вы можете прочитать в нашем материале.