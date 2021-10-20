Осужденный блогер Навальный стал лауреатом премии Сахарова в 2021 году

Европарламент присудил премию имени Андрея Сахарова осужденному блогеру Алексею Навальному. Об этом сообщили во фракции Европейская народная партия.

Соответствующая информация появилась в Twitter политической силы.

«Российский оппозиционер Алексей Навальный — лауреат премии Сахарова за 2021 год», — сказано в публикации.

Церемония вручения состоится на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге 15 декабря.

Блогера приговорили к реальному лишению свободы после нарушения режима досрочного осуждения. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Навальный оказался в исправительном учреждении из-за совершенных уголовных преступлений.

Напомним, что Алексей Навальный вместе со своим братом Олегом обманным путем уговорили представителей компании «Ив Роше» заключить договор по перевозке почты через созданную ими фирму. При этом услуги оказывались по завышенным тарифам.