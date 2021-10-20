Гранты и льготные кредиты. Как в правительстве предлагают поддержать бизнес

Президент России Владимир Путин согласился с мерами поддержки бизнеса, которые на совещании предложил вице-премьер Андрей Белоусов в связи с введением в стране нерабочих дней. Из-за напряженной ситуации с коронавирусом таковыми объявлены дни с 30 октября по 7 ноября включительно.

По оценкам Белоусова, предприниматели будут терять 4 млрд рублей в сутки во время девятидневных «каникул». За две недели они составят около 60 млрд руб.

Выплата грантов

Андрей Белоусов предложил осуществить единовременную выплату грантов в объеме одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на одного занятого. С 1 января 2021 года этот показатель составляет 12 792 руб.

В первую очередь меры будут направлены на наиболее пострадавшие отрасли малого и среднего бизнеса. Так, гранты смогут получить организации, работающие в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, дополнительного образования, развлечений.

По оценке вице-премьера, на реализацию этого предложения потребуется около 27 млрд руб., оно охватит около 2 млн человек.

«Это покроет примерно половину выпадающей выручки в наиболее пострадавших отраслях», — заверил Белоусов.

При этом техническая схема подобной выплаты уже отработана весной 2020 года. Предприятиям нужно просто подать заявление — заявки будет принимать дистанционно Федеральная налоговая служба.

Прием заявлений Белоусов предложил организовать с 1 ноября по 15 декабря. Выплаты планируется выдавать с 15 ноября по 31 декабря. Их можно будет получить уже через восемь дней после подачи заявки. По словам Белоусова, за счет грантов можно будет выплачивать зарплату.

Кредитная поддержка

Второй комплекс предлагаемых мер: возобновление программы кредитной поддержки, которая действовала с марта по июль. Предельный объем кредита составит один МРОТ, помноженный на 12 месяцев. В течение полугода предприятие освобождается от платежей по кредиту, а затем будет погашать его равными долями по льготной ставке 3% годовых.

Однако есть условие — кредит выдадут при сохранении численности штата. В противном случае выплачивать кредит придется по полной рыночной ставке — около 10% годовых.

«На всем протяжении периода обслуживания этих кредитов численность работников не должна снижаться более чем на 10%. Мы предлагаем записать это в кредитный договор», — подчеркнул вице-премьер.

Предоставление бизнесу дешевых кредитов с большой рассрочкой Белоусов назвал «абсолютно адекватной и правильной мерой».

В 2020 году мерами господдержки в условиях пандемии коронавируса воспользовались 10% российских компаний. Самым востребованным предложением стало снижение страховых взносов на сотрудников и отсрочка по налогам (кроме НДС) на шесть месяцев. В докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова отмечалось, что их использовали 21,7% и 16,5% организаций соответственно.