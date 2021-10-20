Китайская армия начала модернизацию авиабаз у побережья Тайваня

Китайская армия строит новые авиабазы и обновляет уже существующие вблизи Тайваня. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post, ссылаясь на спутниковые снимки Planet Labs.

По данным издания, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) устанавливает ангары для воздушной техники, а также усиливает защиту хранилищ для боеприпасов.

Гонконгская газета считает, что это свидетельство «агрессивных планов Китая» по захвату острова. South China Morning Post также отмечает, что в последнее время ВВС КНР резко увеличили количество полетов вокруг острова. Так, с первое по четвертое октября они совершили в общей сложности 149 полетов вблизи зоны покрытия ПВО.

Однако бывший инструктор Тайваньской военно-морской академии в Гаосюне Лу Ли-Ши отметил, что данные действия НОАК направлены только на усиление собственной безопасности.

«В НОАК понимают, что три [китайских] авиабазы ​​на линии фронта будут в зоне действия тайваньской высокоподвижной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS) и другого мощного оружия, закупленного в Соединенных Штатах», — прокомментировал он.

Напомним, ранее лидер КНР Си Цзиньпин заявил о воссоединении с Тайванем как о современной исторической цели. В том числе, он подчеркнул, данное объединение будет происходить исключительно мирным путем.