Академик Гурген Гукасян прокомментировал решение о переносе столицы Индонезии

Сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук (РАН) Гурген Гукасян считает, что решение о переносе столицы Индонезии носит административно-политический характер.

Власти страны хотят лишить Джакарту статуса столицы и отдать его новому городу, который появится в провинции Восточный Калимантан. Перед парламентом Индонезии вскоре станет задача по утверждению финансирования и проработке деталей переезда. Нынешний президент страны Джоко Видодо ранее заявил, что на перенос столицы уже выделено 510,79 млрд индонезийских рупий.

Эксперт Гукасян заявил, что данное решение скорее всего носит административно-политический характер.

«С учетом международной экономической ситуации это, наверное, больше административное мероприятие. Я думаю, что перенос столицы — скорее какие-то политические, отчасти — экономические соображения», — порассуждал он в разговоре с изданием PolitOnline.

Также по заявлению CNN Indonesia, нынешнюю столицу планируется оставить в качестве экономического центра Индонезии.