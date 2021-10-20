Правительство России одобрило идею пожизненно лишать свободы педофилов-рецидивистов

Правительство России официально поддержало законопроект о расширении категорий преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за которые педофилы могут получит пожизненное лишение свободы.

Согласно инициативе, пожизненный срок грозит педофилам-рецидивистам, а также тем, кто совершает противоправные действия в отношении двух и более детей.

Назначить максимальную меру наказания планируется и за преступления против подростков от 14 лет. По мнению авторов проекта, в настоящее время тюремный срок за педофилию против детей данного возраста крайне низкий.