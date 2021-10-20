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Флеболог Азатян объяснил, почему холодные руки могут стать предвестником болезни

Флеболог Азатян объяснил, почему холодные руки могут стать предвестником болезни

Зачастую люди не обращают внимание на ощущение холода в руках. Однако этот симптом может свидетельствовать о проблемах со здоровьем, заявил врач-флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян.

Холодные руки могут свидетельствовать не только о понижении температуры окружающей среды, но и быть предвестниками атеросклероза — хронического заболевания артерий, — диабета, болезней щитовидной железы и гормональных сбоев.

Ощущение холода в руках может быть связано с нарушением кровоснабжения кистей рук и стоп. Этот феномен получил название «болезнь Рейно» и встречается у женщин в 5 раз чаще, чем у мужчин. Носителями болезни выступают от 3% до 5% населения Земли. Этот симптом также распространен у среди курильщиков и людей с пониженным артериальным давлением, сообщает «Пятый канал».

Если холодные руки вызывают о человека дискомфорт, следует обратиться к специалистам. Также помогут отказ от вредных привычек, ведение более активного образа жизни, занятия спортом и правильное питание. Нельзя забывать о контроле артериального давления и холестерина.

Ранее врач-флеболог рассказал, почему патологии вен, которые раньше диагностировали в основном у пожилых людей, все чаще встречаются у молодежи. Причина в малоподвижном образе жизни, курении и экстремальных видах спорта, передает телеканал «360».