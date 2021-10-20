Вассерман: британские СМИ поняли, что заврались относительно России

Британским журналистам, сообщившим ранее, что Россия якобы создала свою вакцину от коронавируса «Спутник V» на основе формулы, украденной у англо-шведской компании AstraZeneca, пришлось извиняться за эту ложь.

Об этом в авторской колонке для сайта РЕН.тв пишет депутат Государственной думы, известный публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, по мнению которого, извинения британцев могут быть связаны с тем, что Россия наконец-то пригрозила подать иск за клевету и наняла юристов.

Как напоминает Вассерман, изначально о том, что якобы российские шпионы выкрали формулу вакцины от коронавируса у фармкомпании AstraZeneca и на основе этой формулы Россия создала вакцину «Спутник V», сообщил британский таблоид The Sun. После чего многие издания в Великобритании это сообщение перепечатали и растиражировали.

«Британская пресса традиционно делится на две группы: те, кто врет разве что по суровой необходимости, и те, от кого правды и не ждут», — отмечает публицист.

При этом Вассерман объясняет, что обе вакцины – и российская и британская являются векторными, то есть содержащийся в них белок, который обеспечивает прикрепление вируса COVID-19 к поверхности клетки, внедрен в состав другого – безобидного – вируса. Таким образом эти вакцины разрушают наследственный материал коронавируса, не позволяя ему размножаться внутри организма. При чем создатели обеих вакцин использовали в качестве носителя образца для выработки антител аденовируса, добавляет эксперт. Но для вакцины AstraZeneca был использован для двух инъекций один и тот же образец аденовируса, который в природе встречается только у шимпанзе. а создатели «Спутника V» первую и вторую инъекцию создали на основе разных видов аденовируса, распространенных среди людей.

«Разница огромная. И по устройству, и по эффективности. Вакцина от AstraZeneca создает иммунитет у трех привитых из четырех, а "Спутник V" — у девятнадцати из двадцати, — подчеркивает Вассерман. — Сам же принцип векторных вакцин разработан несколько десятилетий назад — если мне склероз не изменяет, как раз нашими специалистами. Так что красть нашим агентам было нечего и незачем. Через три дня даже британские журналисты поняли, что заврались».

Несколько бульварных британских изданий разместили на своих сайтах извинения за то, что перепечатали непроверенные данные. Однако первоисточник лжи – издание The Sun – опубликовал лишь сообщение о том, что британская юридическая компания, которая представляет интересы создателей российской вакцины «Спутник V», опровергла факт кражи формулы.

По мнению Анатолия Вассермана, отступление британских журналистов связано с тем, что российская сторона наняла «свирепых юристов», которые готовы обратиться в суд с иском о клевете. И пока Россия не начнет активно себя защищать, на нее по-прежнему будут нападать, в том числе и используя ложь, как оружие, заключает аналитик.