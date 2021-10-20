В России ожидается рост цен на хлеб

Цены на хлеб в России будут увеличиваться. Об этом сообщил председатель Картофельного Союза Сергей Лупехин в интервью Национальной службе новостей.

По мнению эксперта, главной причиной неутешительного прогноза стало увеличении мирового спроса на мучные изделия.

«Растет мировой спрос на продукты растениеводства, зерновые культуры, это очень четко видно по ценообразованию. Меньшая составляющая – продукция молочного и мясного животноводства», — сказал он.

При этом, как заявляет директор департамента аналитики Национального союза производителей молока Алексей Воронин, рост цент будет постепенным.

«На ряд категорий достигнуты уже очень серьезные уровни цен, дальнейшие темпы прироста будут накладываться на уже эти высокие уровни. В дальнейшем годовые темпы могут начать замедляться», — прокомментировал специалист.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ заявил о возможном росте цен на популярные продовольственные товары. Одними из наиболее уязвимых категорий он назвал хлеб, крупы, макароны и сахар.