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Цукерберг может стать ответчиком по делу об утечке данных Cambridge Analytica

Цукерберг может стать ответчиком по делу об утечке данных Cambridge Analytica

Генпрокуратура США планирует привлечь Марка Цукерберга в качестве ответчика по иску к Facebook из-за утечки данных, которая связана с британской компанией Cambridge Analytica. Информацию предоставила американская газета The New York Times.

Инцидент с аналитической компанией Cambridge Analytica произошел в 2016 году. Предположительно, она работала с Дональдом Трампом во время президентских выборов и незаконно получила личные данные 50 миллионов пользователей. Марк Цукерберг пообещал обеспечить дополнительные меры защиты и провести собственное расследование.