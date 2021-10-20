Цукерберг может стать ответчиком по делу об утечке данных Cambridge Analytica

Генпрокуратура США планирует привлечь Марка Цукерберга в качестве ответчика по иску к Facebook из-за утечки данных, которая связана с британской компанией Cambridge Analytica. Информацию предоставила американская газета The New York Times.

Инцидент с аналитической компанией Cambridge Analytica произошел в 2016 году. Предположительно, она работала с Дональдом Трампом во время президентских выборов и незаконно получила личные данные 50 миллионов пользователей. Марк Цукерберг пообещал обеспечить дополнительные меры защиты и провести собственное расследование.