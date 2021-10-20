Президент России заявил, что сегодня подпишет документ о нерабочих днях

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что сегодня подпишет документ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября включительно.

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с членами правительства РФ. Встреча началась с обсуждения санитарно-эпидемиологической обстановки в стране и введения новых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Наша главная задача – максимально защитить жизнь и здоровье граждан, насколько это возможно минимизировать негативные последствия от опасной инфекции», — заявил Владимир Путин в ходе совещания с кабмином.

Глава государства одобрил инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой об объявлении нерабочих дней на территории России с 30 октября по 7 ноября. Президент РФ подпишет необходимые документы по заявленным на совещании с правительством темам уже сегодня.

Путин также потребовал расширить объемы тестирования на коронавирус в России. Он подчеркнул, что пока это происходит медленно, и напомнил о важности выявлять зараженных как можно раньше, сообщает телеканал «360».