Физиономист Воеводин указал на стойкость Путина перед попытками соблазнения журналистки Гэмбл

Американская журналистка Хедли Гэмбл пыталась соблазнить президента России Владимира Путина томными глазами и демонстративным облизыванием губ, но у нее ничего не получилось. К такому выводу пришел эксперт по лжи, физиономист Олег Воеводин.

«Чары» репортера CNBC оставили безучастным российского лидера, восхитился Воеводин в комментарии каналу «360». По мнению эксперта, Гэмбл обрушила на Путина весь арсенал женского очарования, включая томные взгляды и демонстративные облизывания губ, но стойкость президента России не оставила ей шансов. Главным козырем российского лидера стал четкий план на выступление во время пленарной сессии форума «Российская энергетическая неделя», подчеркнул Воеводин.

«Облизывание губ, делала томный взгляд, немного из-под ресниц, веки опускала, хотела сбить. Владимир Владимирович не попался на эту удочку. Он увидел, оценил красоту, но особо вида не подал. У него был четкий план по тому, что сказать», — подчеркнул эксперт.

Интервью Путина журналистке CNBC Хедли Гэмбл — одна из самых обсуждаемых тем этой осени. Многих зрителей и пользователей Сети восхитила воспитанность и выдержка российского лидера, несмотря на провокационное заявление репортера, а сама американка регулярно подогревает интерес к теме, делая двусмысленные публикации в соцсетях.