Депутат Госдумы Леонов заявил о необходимости продажи в России дешевой и качественной водки

Несколько десятков жителей из трех российских регионов недавно умерли после употребления некачественного спиртного. По мнению депутата Госдумы Сергея Леонова. минимизировать число таких случаев можно, если обеспечить продажу дешевой и качественной водки.

Парламентарий обратил внимание, что из-за нехватки денег людям приходится искать точки сбыта подпольного спиртного. Дешевый алкоголь не отличается качеством, что и приводит к массовому отравлению. Леонов отметил, что сотрудникам МВД стоит активнее вести борьбу с контрафактным спиртным, сообщало NEWS.ru.

Депутат напомнил, что соратники по ЛДПР давно говорили о необходимости ввести госмонополию на спирт, регулирование стоимости этой продукции. Леонов подчеркнул, что должны быть созданы условия, когда нелегальный алкоголь будет попросту невозможно продавать.

В то же время парламентарий констатировал, что если человек захочет выпить, он будет искать желаемое. Его может даже не остановит факт употребления технических жидкостей.