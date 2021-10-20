Украина впервые отказалась от госрегулирования цен на газ

Этой зимой на Украине впервые не будет действовать госрегулирование цен на газ для населения. Соответствующее решение озвучил глава правления компании «Нафтогаз» Юрий Витренко во время Украинского газового инвестиционного конгресса в Киеве.

«Эта зима будет первой, когда не будет государственного регулирования цен на газ вообще», —приводит его слова агентство УНИАН.

Витренко напомнил, что несколько лет назад на Украине запустили свободный рынок цен на голубое топливо для промышленности, а с 2020 года — для населения.

По сведениям агентства, в августе прошлого года в стране открылся рынок природного газа для бытовых потребителей — это позволило им самостоятельно выбирать себе поставщика сырья.

В мае 2021 года правительство решило прекратить регулирование цен на голубое топливо для предприятий теплокоммунэнерго, поскольку их должен диктовать рынок.

Сейчас для украинских бытовых потребителей действует годовое предложение — от 7,96 до 13,5 гривен за куб. м. А для предприятий «Нафтогаз» предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за куб. м на первый год.

С 1 октября 2021 года для украинских потребителей в полтора раза повысили цены на газ. Дороже всего сырье обошлось клиентам компании «ТАС Енергія Країни»: 31 грн (84 рубля) за кубометр, хотя еще в сентябре стоимость была 20,96 грн (56,8 рубля).

Увеличились расценки и для клиентов «Київгаз Енерджи», которые приобретают голубое топливо за 30,5 грн (82,7 рубля) за кубометр вместо сентябрьских 19,8 грн (53,6 рубля).

Ранее работодатели на Украине призвали местные власти признать ситуацию на рынке природного газа кризисной и принять срочные меры. По их словам, 6 октября цены на голубое топливо увеличились почти в семь раз (до 56 тыс. гривен за тыс. куб. м). Если не исправить ситуацию, то в скором времени на предприятиях остановится производство, а десятки тысяч человек потеряют работу.