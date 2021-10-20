Коронавирусные «каникулы» в России. Главное

В среду, 20 октября, президент Владимир Путин провел онлайн-совещание с членами российского правительства. Главной темой стала сложная ситуация с коронавирусом: по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в 35 регионах страны зафиксирован резкий рост заболеваемости. Ежедневно от COVID-19 погибает около тысячи россиян.

По итогам встречи президент огласил список мер, которые введут в России в ближайшее время для борьбы с распространением коронавируса.

— Дни с 30 октября по 7 ноября включительно в России объявлены нерабочими. Ранее это предложение выдвинула Татьяна Голикова.

— Работодатели обязаны будут сохранить сотрудникам заработную плату на вышеуказанный период.

— При необходимости региональные власти могут ввести у себя режим нерабочих дней еще раньше – с 23 октября. Такое решение необходимо, если ситуация с коронавирусом в регионе близка к критической.

— После 7 ноября режим нерабочих дней может быть продлен. Правительство примет решение исходя из статистики по заболеваемости COVID-19 к тому моменту.

Президент подчеркнул, что если один из членов семьи заболел, другим следует взять больничный и остаться дома. В дополнение к высоким темпам вакцинации стране нужно расширять объемы тестирования граждан. В заключение Владимир Путин посоветовал россиянам прививаться и не подвергать родных и близких риску заражения коронавирусом.

«Я повторю еще раз: вакцина реально снижает риски заболевания или тяжелых осложнений после болезни, угрозу смерти. <…> Речь идет о вашей защите, о вашей безопасности. О жизни, в конце концов. У нас надежная, эффективная вакцина. У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться. Лучше вакцинироваться, зачем дожидаться болезни и тяжелых последствий?» — сказал Путин.

В число «красных» регионов по уровню коронавирусной угрозы Татьяна Голикова внесла Оренбургскую и Курскую области, Мордовию, Татарстан и республику Коми.