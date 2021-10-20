Путин призвал Минздрав нарастить темпы тестирования на коронавирус в России

Президент РФ Владимир Путин призвал Минздрав не допустить в стране повторения европейской ситуации с коронавирусом и нарастить темпы тестирования на COVID-19.

Во вторник, 20 октября, Путин провел совещание с правительством по поводу ситуации с коронавирусом в стране и обратил внимание на тот факт, что за границей некоторые пациенты вынуждены лежать сутками в машинах скорой помощи, поскольку что в больницах для них нет мест. Российский лидер призвал правительство и Минздрав сделать все возможное, чтобы не повторить европейский опыт. В частности, он призвал нарастить темпы тестирования на коронавирусную инфекцию.

«Нельзя допустить в России ситуации с коронавирусом, как в Европе», — указал Путин.

Также в ходе совещания президент одобрил предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Кабмин считает, что эта мера позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения.