Милонов недоволен размером штрафа для Дудя за пропаганду наркотиков

Суд вынес приговор блогеру Юрию Дудю, признав его виновным в пропаганде наркотиков. Фигурант был приговорен к штрафу в 100 тысяч рублей. Данное наказание является «слишком маленьким», уверен депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий в первую очередь обратил внимание на сумму. По его мнению, что 100 тысяч для Дудя эквивалентны рублю для обычного человека. Милонов подчеркнул, что ответчик должен четко осознавать свою ответственность.

«Дудя нельзя сравнить с Моргенштерном, он талантливый, но должен чувствовать свою ответственность и конечно 100 тысяч — это слишком маленькое наказание», — выразил мнение парламентарий.

Милонов указал на необходимость приговаривать к условным срокам тех, кто пропагандирует наркотики, используя различные виды масс-медиа, сообщило NEWS.ru.

Напомним, что сотрудники полиции и эксперты выявили два эпизода пропаганды наркотиков. Речь идет об интервью Дудя с певцом Моргенштерном и блогером Ивангаем.